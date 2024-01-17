Наша задача - привести дипломатические языки и Армении, и Азербайджана в соответствие с легитимностью: Пашинян

Политическая и дипломатическая стратегия защиты Армении – это легитимность. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в НС в ответ на вопрос депутата от фракции “Армения” Агнессы Хамоян о том, где грань для властей в процессе “сдачи”, поскольку Азербайджан не остановится.

“Остановится у легитимных границ Республики Армения. И именно легитимность будет и есть стратегия нашей политической и дипломатической защиты.

Я разделяю обеспокоенность, которую Вы высказали. Более того, я надеюсь, что цель заявлений, исходящих из Баку, не состоит в том, чтобы завести мирный процесс в тупик.

Да, я сам констатировал, что Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках. Что мы должны сделать? Наша задача - привести дипломатические языки и Армении, и Азербайджана в соответствие с легитимностью”, - сказал Пашинян.