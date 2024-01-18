Агентство стратегического развития реализует программы развития животноводства в приграничных населенных пунктах

В целях содействия инклюзивному и устойчивому сельскохозяйственному росту животноводческих общин Армении путем повышения производительности и конкурентоспособности частного сектора на внутреннем и экспортном рынках, НПО «Агентство стратегического развития» реализует программу «Развитие животноводства в Армении: Юг-Север 2» почти в 70 приграничных населенных пунктах.

Об этих программах в беседе с корреспондентом «Арменпресс» рассказал руководитель проекта Ваге Ованнисян, отметив, что проект реализуется при финансировании Австрийского агентства развития в Ширакской, Гегаркуникской и Сюникской областях.

Он разработан с учетом результатов и достижений программ развития животноводства, реализованных Агентством стратегического развития в этих областях за последние 14 лет.

«Бенефициарами программы являются 14 молокоперерабатывающих предприятий, 6 скотобоен, 10 передовых хозяйств, 70 общин, вовлеченных в работы по улучшению инфраструктуры пастбищ. За это время организацией по различным программам в Армении было открыто около 106 ветеринарных пунктов», - представил Ованнисян, добавив, что число косвенных бенефициаров программ организации достигает 20 000.

Программа основана на принципах развития инклюзивных рыночных систем (IMSD), а именно на реализации устойчивого предоставления услуг и системных изменений посредством наращивания потенциала прямых бенефициаров, участвующих в животноводстве

Цель состоит в том, чтобы способствовать наращиванию потенциала 140 местных субъектов (частных и государственных), укреплению сотрудничества и связей между участниками рынка и заинтересованными сторонами посредством устойчивого и инклюзивного предоставления услуг и системных изменений.

По словам Ованнисяна, бенефициарами могут стать переработчики, скотобойни, фермеры целевых областей программы, ветеринары, желающие предоставлять частные ветеринарные услуги, а также общины, желающие создать пастбищную инфраструктуру.

В частности, в случае фермеров посредством обучения сначала оказывается поддержка в развитии потенциала, а затем и в вопросе замены имеющегося скота животными с более высокими производственными характеристиками. В этом случае субсидируется часть стоимости приобретаемых животных.

В связи с проблемами, связанными с безопасностью использования пастбищ в приграничных населенных пунктах, другая подпрограмма поддерживает фермеров в производстве высокоценных кормов.

Хозяйственники сыроварен, если они станут бенефициарами программы, могут воспользоваться возможностью пройти курсы повышения квалификации персонала и технического перевооружения, а также получения оборудования, направленного на увеличение выпуска продукции.

«Наши программы долгосрочные. К слову, программа «Развитие животноводства в Армении: Юг-Север 2» рассчитана до 2025 года. Наша структура реализует и другие программы, направленные на среднее профессиональное образование, развитие устойчивого туризма и на цифровизацию отрасли», - сказал Ваге Ованнисян.

При реализации программ агентство сотрудничает с Министерствами экономики, территориального управления и инфраструктур РА, при реализации образовательных программ - с Министерством ОНКС. Есть сотрудничество и с Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов.

Общественная организация «Агентство стратегического развития» была основана в 2002 году с целью содействия социально-экономическому развитию Армении. Его основная цель - реализация инновационных инклюзивных программ, высококачественных профессиональных исследований, проведение курсов, семинаров, бизнес- и юридических консультаций, сотрудничество, обмен опытом и т. д. С 2003 года организация реализует проекты сельскохозяйственного и общественного развития в более чем 200 населенных пунктах Тавушской, Ширакской, Лорийской, Сюникской и Вайоцдзорской областях.