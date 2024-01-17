Государство строит дороги в Армении не для выборов, а для людей: премьер- министр Пашинян

Государство строит дороги в Армении не для выборов, а для людей. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в НС.

«С 1 января увеличились дотации. У нас есть общины, где увеличение дотаций составляет 200, 300 или 400%. Все они представляют собой общины, населенные национальными меньшинствами. Помимо этого, в программе субвенций мы предусмотрели дополнительные коэффициенты для населенных пунктов, в которых проживают представители национальных меньшинств.

Правительство осуществляет очень много субвенционных программ, увеличивает дотации. И я не считаю справедливым, когда правительству говорят, почему оно не решает проблему этой собаки во дворе. Мы выделяем столько средств общине, и это мы должны сделать? Мы должны приезжать и собирать мусор, решать проблему собак?” - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что с 2018 года финансирование общин выросло настолько, что даже подумать нельзя было, что такое когда-либо произойдет.

По его словам, в двух общинах количество дотаций сократилось, и в обоих случаях главами общин являются члены партии “Гражданский договор”. По его словам, у Еревана и Цахкадзора есть большой потенциал для увеличения собственных доходов, и правительство окажет помощь.

“Два дня назад у нас было обсуждение с вице-премьером. И мы также думаем дать городу Еревану возможность реализовать субвенционные программы по определенной формуле, чтобы это выравнивание произошло в полном объеме. В Ереване, правда, были большие возможности, но есть много нерешенных вопросов, нам нужно столкнуться с ними лицом к лицу и решить их”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр заверил, что в общинах проводится большая работа. “Я говорю, что мы не строим дороги для выборов, мы строим дороги для людей”, - сказал он.

По словам Пашиняна, в Армении исчезла известная формулировка, когда люди говорили властям, что те приезжают в общины только во время выборов. Премьер-министр выразил уверенность, что в Армении этот вопрос решен, указав на свои многочисленные визиты в общины.