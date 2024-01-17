ЛАГ проведет экстренную встречу из-за ударов Ирана по Иракскому Курдистану

Лига арабских государств (ЛАГ) проведёт экстренную встречу в связи с атакой Ирана по Иракскому Курдистану, в результате которой погибли четыре человекац. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении МИД Ирака.

"Лига арабских государств созывает экстренную встречу в связи с ударами Ирана по Эрбилю", - отметили в министерстве.

По информации иракского внешнеполитического ведомства, ЛАГ предложит на голосование проект решения, которое осуждает "иранскую агрессию в отношении Ирака в поддержку позиции Ирака и необходимости уважать его безопасность и суверенитет".

Как сказал в среду генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, организация "поддержит любые шаги иракского правительства в отношении иранской агрессии против суверенитета страны".