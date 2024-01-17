Реакция Всеармянского союза «Гардман-Ширван-Нахиджеван» на решение Азербайджана отметить 140-летие Расулзаде

Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» выступил с заявлением в ответ на решение Азербайджана отметить 140-летие Мамеда Эмина Расулзаде. Арменпресс представляет заявление полностью:

«Несколько дней назад в Азербайджана по поручению президента этой страны Ильхама Алиева было принято решение организовать празднование 140-летия со дня рождения М.Э.Расулзаде. Расулзаде, являющийся одним из лидеров Азербайджанской Демократической Республики, начал свою политическую деятельность как убежденный крайний панисламист и пантюркист и не отказался от исповедуемых экстремистских идей на протяжении всей своей жизни, примкнув даже к гитлеровскому нацистскому лагерю.

Расулзаде, ставший политэмигрантом после советизации Азербайджана, вел активную антисоветскую борьбу, стремясь вернуться к власти путем разжигания восстания в Советском Азербайджане и реализовать ранее исповедуемые им националистические идеи. Такая благоприятная возможность представилась во время Второй мировой войны. В начале мировой войны он установил контакты с властями Германии, а в 1942 году уже был полностью вовлечен в создание азербайджанского легиона в составе нацистской армии.

Сегодня в Азербайджане вновь прославляется фигура, связанная с крайне дискриминационной и человеконенавистнической идеологией нацистов. С точки зрения исторического символизма в этом нет ничего странного, поскольку фигура, поддерживающая геноцид, героизируется государством, совершившим геноцид несколько месяцев назад. Осуществляемая нацистами практика концентрационных лагерей, похоже, была воспроизведена в XXI веке, в виде 10-месячной блокады Нагорного Карабаха и сознательно спровоцированной гуманитарной катастрофы, итогом которой стали неравные и незаконные двухдневная война в сопровождении детоубийств, нападений на гражданскую инфраструктуру и других военных преступлений.

К сожалению, азербайджанское общество, десятилетиями воспроизводящееся в системной несвободе, неспособно дать объективные оценки навязанным ему тщеславным реалиям. Лишенное свободы слова и совести и потерявшее в общественной нищете гражданское «достоинство», азербайджанское общество, как и первобытное сообщество, всегда нуждается в идолах, и вот уже более 30 лет на смену социалистическим идолам приходят национальные идолы: Расулзаде, Гейдал Алиев, уже и Ильхам Алиев, и они ведут друг с другом историко-временную дистанционную борьбу за расширение религиозного идейно-политического ареала. В этой связи следует отметить, что именно Гейдар Алиев обвинил Расулзаде в том, что он «сидел рядом с Гитлером», а Ильхам Алиев совсем недавно считал Расулзаде предателем. Не является ли героизация Расулзаде сегодня, накануне внеочередных президентских выборов, тактическим ходом действующего президента по расширению своей армии сторонников косметическим популизмом за счет последователей других политических сил или этническая чистка в Нагорном Карабахе уже обеспечила высокую легитимность, и Ильхам Алиев больше не «боится» бороться за героизацию Расулзаде, которого считают отцом Азербайджана?

Трансформация от предательства к героизму — дело нескольких месяцев в государстве, где тюрьмы полны политзаключенных, а выборы — это спектакль, достойный высшей похвалы за профессионализм. И примечательно, что все прославленные деятели являются исключительно сторонниками крайнего национализма.

Это принуждение к историческому и политическому идолопоклонству, которым десятилетиями питалось азербайджанское общество, не способное избавиться от болезни этнофобии, направляющее ее против соседних народов и государств, проявляющее безмерную волю и готовность проявлять расизм и ксенофобию по мере необходимости.

Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» осуждает героизацию сторонника нацизма Расулзаде, будучи уверенным, что руководство такой идеологией не создает реальной возможности для регионального мира и демократизации».