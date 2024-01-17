Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-01-24

ЕРЕВАН, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 января, курс доллара США сократился на 0.12 драмa и составил 405.49 драм. Курс евро сократился на 0.54 драмa и составил 440.89 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 4.58 драм. Курс британского фунта вырос на 1.79 драмa и составил 514.12 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 161.10 драмa и составила 26570.96 драм. Цена серебра сократилась на 2.17 драмa и составила 300.50 драм.