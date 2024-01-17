Азиатские индексы снизились - 17-01-24

ТОКИО, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.40% и составил 35477.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.30% и составил 2496.38 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.09% и составил 2833.62 пункта, а HANG SENG снизился на 3.71% и составил 15276.90 пункта.