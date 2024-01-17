Антитеррористическая операция Ирана в Ираке и Сирии соответствует международным обязательствам: постпред ИРИ при ООН

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что антитеррористические операции Исламской Республики в Ираке и Сирии полностью соответствовали международным обязательствам страны, назвав действия необходимыми для борьбы с терроризмом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, Иравани в своих письмах генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и послу Франции, которая председательствует в Совете Безопасности написал: "Хотел бы сообщить вам, что Исламская Республика, как одна из главных жертв терроризма, провела антитеррористические операции, чтобы защитить себя на основе международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Эта операция включала в себя нападения на базы и объекты террористических группировок, базирующихся в Сирии и Ираке".

Посол Ирана также заявил, что антитеррористическая операция Ирана была ответом на недавний теракт в Кермане, в результате которого погибло более 100 невинных мирных жителей, включая детей и женщин, и были ранены многие другие: “К счастью, террористический акт в Кермане был решительно и единогласно осужден членами Совета Безопасности ООН”.

“Рано утром 16 января 2024 года одновременные антитеррористические операции были проведены несколькими баллистическими ракетами, нацеленными именно на объекты ИГИЛ и Тахрир аш-Шам, двух признанных террористических организаций, в Идлибе и оккупированном террористами регионе на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Кроме того, в Эрбиле, иракский Курдистан, был атакован шпионский центр, используемый антииранскими террористическими группировками, связанными с израильским режимом. Этот центр использовался как база для разведывательных и диверсионных операций в Иране”, - говорится в письме Иравани.

"Исламская Республика Иран еще раз подтверждает свою непоколебимую приверженность полному уважению национального суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики. Как ответственный член ООН Исламская Республика Иран подтверждает свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций. Кроме того, Иран подтверждает свои неотъемлемые права, признанные международным правом, на защиту своего суверенитета, национальной безопасности и своих граждан от любых угроз или нападений. Это обязательство отражает решимость Ирана защищать свои интересы и поддерживать мир и безопасность в пределах своих границ", - подчеркнул посол.