МАГАТЭ не против ядерной программы Ирана: Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не против развития ядерной программы Ирана, но Тегеран должен выполнить соответствующие обязательства. Как передает «Арменпресс», об этом в Давосе заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Иран - единственная страна, которая не обладает ядерным оружием, но обогащает уран на таком высоком уровне - очень близком к оружейному», - сказал он в интервью газете National в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Вопрос о наличии у страны ядерного оружия господин Гросси назвал деликатным.

Гросси отметил, что ядерная программа Тегерана «скачет вперед», движется к амбициозным целям.

Он добавил, что МАГАТЭ ничего не имеет против, но Иран не должен ограничивать доступ инспекторов на свои объекты.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и должен выполнять свои обязательства.

По словам Гросси, Иран не допускает некоторых инспекторов МАГАТЭ на свои объекты по признаку гражданства.

«Это противоречит духу нашей работы. Это очень и очень неэффективно», - заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Согласно декабрьскому отчету МАГАТЭ, о котором сообщило агентство Reuters, Иран увеличил темпы обогащения урана на 60%, доведя с 3 кг до 9 кг в месяц. По данным МАГАТЭ, Иран начал ускорять темпы обогащения с конца ноября. Речь идет о двух ядерных объектах, расположенных в Натанзе и Фордо. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами опроверг заверения МАГАТЭ.