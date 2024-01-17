Ваге Казарян наградил Стивена Шнайдера медалью «За укрепление сотрудничества»

Министр внутренних дел Республики Армения Ваге Казарян 17 января наградил Стивена Шнайдера, консультанта программы поддержки подготовки специалистов по международным уголовным расследованиям Министерства юстиции США, медалью «За укрепление сотрудничества».

Как передает «Арменпресс», в Министерстве внутренних дел Армении сообщили, что министр высоко оценил работу рабочей группы по реформированию полиции и поблагодарил завершающего свою миссию в Армении Стивена Шнайдера за оказание содействия во внедрении и развитии патрульной службы полиции в рамках реформ, проводимых в Министерстве внутренних дел РА.