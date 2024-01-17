Перспективы переговоров о прекращении огня в Украине нет: Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы переговоров о долгосрочном прекращении огня в Украине. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на РИА Новости.

«Сейчас я не вижу такого», - заявил Блинкен в Давосе, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо близкие перспективы переговоров по устойчивому долгосрочному прекращению огня.

При этом он отметил, что США всегда «открыты» для этого, потому что украинцы хотят этого больше всего. В то же время, по словам Блинкена, необходима готовность России к переговорам «с хорошими намерениями на основе основных принципов, которые были поставлены под сомнение ее агрессией». Среди них он упомянул территориальную целостность, суверенитет и независимость.

«Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны», - заявил Блинкен.

Ранее в Кремле заявили, что в настоящее время нет предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Украине, абсолютным приоритетом для России является достижение целей специальной военной операции, что на данный момент возможно только военным путем.