Мы намерены открыть в Армении новую футбольную академию: Николя Анелька

Бывший член сборной Франции по футболу, чемпион Европы Николя Анелька заявил о намерении открыть в Армении футбольную академию. Как передает «Арменпресс», Анелька заявил об этом на встрече с воспитанниками Футбольной академии Хорена Ованнисяна.

«Мы намерены открыть здесь новую футбольную академию. Я знаю, что в вашей стране есть большой футбольный потенциал. Помимо наших целей по открытию академии, у нас также есть идея заняться текстильной продукцией для детей. Здесь перед нами открываются большие футбольные возможности. Я уверен, что есть хорошие ребята, но с ними надо работать. Стать футболистом - их большая мечта, и почему бы и нет, мы можем дать им такую ​​возможность», - сказал Анелька.

Французский футболист проследил за тренировкой воспитанников Футбольной академии Хорена Ованнисяна, сфотографировался с ними и надписывал мячи ребят.

Анелька призвал юных футболистов на пути к тому, чтобы стать великим футболистом, участвовать в каждой тренировке с улыбкой и выходить на поле с большой энергией и счастьем.

Николя Анелька стал чемпионом чемпионата Европы 2000 года в составе сборной Франции. В течение своей профессиональной карьеры он выступал за ПСЖ, «Арсенал», «Реал Мадрид», «Челси» и ряд других клубов.