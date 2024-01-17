Иран нанес удары по целям в Пакистане: Исламабад сообщил о гибели двух детей

Пакистан сообщил, что Иран нарушил его воздушное пространство и нанес удары на его территории, в результате чего погибли 2 ребенка. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана.

Исламабад предупредил, что «это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия».

Иранское агентство Tasnim, в свою очередь, сообщило, что Тегеран 16 января нанес удары и уничтожил два ключевых опорных пункта террористической группировки «Джейш аль-Адль» в Пакистане.

«Эти базы были поражены и уничтожены ракетами и беспилотниками», - отмечает агентство.

Tasnim также добавил, что удары были нанесены в пакистанской провинции Белуджистан, где сосредоточено большое количество боевиков террористической группировки.

В заявлении Пакистана не уточняется, в какой провинции были нанесены удары. Глава иранской дипломатической миссии в Исламабаде был вызван в Министерство иностранных дел Пакистана.

Террористическая группировка «Джейш аль-Адль» в декабре 2023 года совершила нападение на полицейский участок в Раске, в Иране , убив 12 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Иран нанес удары по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» в Иракском Курдистане, мотивируя это действиями против террористических групп и сетей. Корпус стражей исламской революции заявил, что он нанес удары по «ряду шпионских центров и местам сбора антииранских террористических групп в различных частях региона, включая Сирию».