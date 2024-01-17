Благодаря помощи Ucom и организации «Ареворди» детский сад села Агавнадзор области Вайоц Дзор будет работать весь год

Сотрудничество компании Ucom и общественной организации «Ареворди» продолжается в общинах. На крыше дошкольного образовательного учреждения в селе Ахавнадзор Вайоцдзорской области установлена солнечная станция установленной мощностью 10,3 кВт. При помощи вырабатываемой ею электроэнергии здание будет обогреваться в холодные месяцы и сможет принимать местных детишек круглый год. Установка солнечной электростанции стала возможной благодаря сотрудничеству компании Ucom и общественной организации «Ареворди».

«Размещение солнечной электростанции в этом садике в Агавнадзоре позволяет нам решить сразу несколько ключевых задач. Во-первых, с ее помощью садик будет отапливаться, а у государства появится возможность сэкономить средства и направить их на развитие иных важных аспектов жизнедеятельности села. Неоспоримое значение этой инициативы состоит также в том, что мы еще раз привлекаем внимание к вопросам производства электроэнергии из альтернативных источников и распространения экологической грамотности», – отметил генеральный директор Ucom Ральф Йирикян.

Данная инициатива по продвижению альтернативной энергетики была запущена в августе 2023 года в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного компанией Ucom и Общественной организацией по охране природы и культуры «Ареворди». Согласно меморандуму, первоначально помощь предназначалась для иных мероприятий, однако в результате вынужденного переселения арцахцев и их размещения в различных частях Армении меры поддержки были перенаправлены на развитие инфраструктуры сельских районов и содействие в решении проблем, связанных с обеспечением их жизнедеятельности.

«Мы, как природоохранная организация, безмерно рады, что экологически чистые источники энергии набирают популярность, поэтому мы приветствуем любые шаги, направленные на защиту окружающей среды. Наше сотрудничество с Ucom будет продолжаться, и в настоящее время мы планируем очередность дальнейших совместных действий», – рассказала директор общественной организации «Ареворди» Сона Калантарян.

Ucom предлагает услуги самой быстрой фиксированной и мобильной связи в Армении. Компания является абсолютным лидером в предоставлении услуг IPTV и фиксированного интернета и занимает лидирующие позиции на рынке мобильного интернета Армении. Благодаря модернизированным сетям 4G+ и собственным оптоволоконным сетям, соответствующим высочайшим международным стандартам, Ucom предоставляет комплексный пакет услуг фиксированной и мобильной связи более, чем 700 тыс. абонентов.

Общественная организация по охране природы и культуры «Ареворди» была основана в 2006 году и реализует программы, направленные на распространение экологической грамотности, развитие культуры и ответственного поведения. На протяжении многих лет «Ареворди» осуществляет множество успешных проектов, среди них – Международный экологический фестиваль «Ареворди», в котором принимает участие огромное количество людей, а также сеть экоклубов Ареворди, позволившая тысячам молодых людей повысить уровень своей информированности в вопросах экологии.