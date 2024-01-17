В России банда, возглавляемая гражданином Азербайджана, избивала прохожих и публиковала видеозаписи в интернете

В Белгороде действовала банда подростков, члены которой нападали на прохожих, избивали и унижали их ради распространения видеороликов. Лидер банды - гражданин Азербайджана. Он был арестован. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение в Газета.ru

По версии следствия, они действовали из мотивов национальной ненависти. В одном из видеороликов звучат оскорбления в адрес россиян.

Подростки большой группой нападали на случайных мальчиков и мужчин, избивали их ногами, в том числе и лежачих. Видеозаписи этих действий затем монтировались на музыку и публиковались в Telegram.

В Следственном комитете РФ сообщили, что в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти на национальной почве.

«Установлена личность 17-летнего местного жителя, являющегося азербайджанцем, причастного к указанным противоправным деяниям», - отметили в СК.

Остальные подозреваемые в настоящее время разыскиваются. Содействие в расследовании оказывает региональное управление ФСБ.

Сначала подросткам предъявили более мягкое обвинение по статье о хулиганстве. Днем 16 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк написала в Telegram, что против них возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц).

«Коллеги из белгородской полиции менее чем за сутки установили личности фигурантов и сейчас принимают меры к их задержанию. Известно, что трое из них ранее были судимы. Ведется допрос одного из потерпевших», - сообщила Ирина Волк, попросив всех потерпевших и свидетелей как можно скорее обратиться в полицию.

По данным Газета.ru, после задержания лидер банды извинился «перед всем русским народом» за свою ошибку.