Иракский Курдистан рассматривается на Ближнем Востоке как маленький Израиль: анализ курдолога последних событий

Авиаудары Ирана могут стать для Ирака даже возможностью полностью восстановить свой суверенитет и вывести иностранные вооруженные силы и шпионские сети со своей территории.

Такое мнение в беседе с «Арменпресс» высказал курдолог Карен Ованнисян, имея в виду последние события в Иракском Курдистане.

«На самом деле не стоит удивляться тому, что Иран нанес авиаудары по территории Иракского Курдистана. Какими бы странными ни казались эти удары на первый взгляд, учитывая, что иранцы и курды являются естественными союзниками и этнически принадлежат к одной ветви, тем не менее, присутствие Израиля в Иракском Курдистане очень велико. Следовательно, не зря говорится, что эта административная единица на Ближнем Востоке рассматривается как маленький Израиль», - отметил Ованнисян.

Он напомнил, что центральное правительство Ирака не признало результаты референдума независимости, проведенного там в 2017 году, в то время как Израиль, напротив, является единственной страной, которая сразу признала результаты референдума о независимости курдов. Кроме того, Вооруженные силы Иракского Курдистана - Пешмерга, находятся под контролем Вооруженных сил Израиля. Даже часть их заработной платы выплачивается Израилем вместе с США, поэтому еврейское государство действительно имеет там очень большое присутствие.

«С другой стороны, эксперты постоянно говорят о том, что Иракский Курдистан является именно той территорией, где совпадают интересы главных соперников Турции и Ирана. Первая борется против Курдской рабочей партии в Ираке, вторая борется с израильскими разведгруппами и шпионскими сетями, поэтому удары иранской стороны еще раз показывают, что эта страна попытается восстановить свое влияние в Иракском Курдистане всеми возможными способами», - заметил курдолог.

По его словам, Иракский Курдистан в этом случае ничего не может сделать, так как сильно зависит от Израиля как политически, так и экономически и экономически. Кроме того, в вывозе части нефти из Киркука местным курдам помогают евреи. Хотя там есть автономия, на самом деле курдами управляет Израиль. По мнению Ованнисяна, курды Эрбиля вряд ли сделают выводы из авиаударов иранской стороны и продолжат следовать линии, которую для них нарисовало государство Израиль.

Касаясь заявления премьер-министра Ирака Мухаммада Ас-Судани, что Ирак может защитить себя и стремится вывести международную военную коалицию со своей территории, Ованнисян подчеркнул, что центральному правительству Ирака не нравится израильское или американское вооруженное присутствие на территории, населенной курдами, поскольку, таким образом они связывают себе руки и не могут установить полноценную власть в Иракском Курдистане.

«Именно поэтому правительство Ирака пытается воспользоваться представившейся возможностью и делает это очень правильно, потому что на его территории создано государственное образование за счет вооруженных сил других стран, которое в свою очередь проводит внешнюю политику, отличающуюся от центральной власти. Последние события были просто поводом для того, чтобы иракские власти заговорили об этом. При этом официальный Багдад никогда раньше не выступал с такими жесткими и смелыми заявлениями. Не исключено, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями и такого сценария, в этом случае Иран может нанести ракетный удар и по столице Ирака. В зеленой зоне последнего, где расположены иностранные дипломатические учреждения, также действуют шпионские сети, о которых Тегеран неоднократно говорил. Иранские авиаудары могут даже стать для Ирака поводом для полного восстановления суверенитета и вывода иностранных вооруженных сил со своей территории»,- заключил курдолог.

Министерство иностранных дел Ирака отозвало для консультаций своего посла в Тегеране Насира Абдула Мохсена после ракетных ударов Ирана по нескольким объектам в стране. Кроме того, Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах Ирана в Багдаде Абу аль-Фадля Азизи и вручило ему ноту протеста в связи с нападением на территорию курдского автономного региона, в частности на Эрбиль.

Корпус стражей исламской революции Ирана, в свою очередь, сообщил, что нанес удар по штаб-квартире Моссада в Иракском Курдистане баллистическими ракетами, объяснив это операциями против антитеррористических группировок и сетей в регионе. До этого в КСИР сообщали, что нанесли ракетные удары по ряду шпионских центров и мест сбора антииранских террористических группировок в разных частях региона, в том числе и в Сирии.

Манвел Маргарян