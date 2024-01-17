Президент Армении в Давосе встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Ваагн Хачатурян встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента РА.

Стороны положительно оценили более чем 30-летнее эффективное сотрудничество между Арменией и Управлением Верховного комиссара.

Были затронуты гуманитарные и социальные проблемы лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года, и действия по их решению.

Филиппо Гранди особенно интересовали условия социальной и жилищной обеспеченности более 100 000 армянских беженцев из Нагорного Карабаха, также и другие гуманитарные вопросы. Президент Армении представил программы и меры, реализованные правительством Армении за короткий период времени, которые направлены на решение как первоочередных, так и сложных проблем вынужденных переселенцев.

Достигнута договоренность о продолжении рабочих контактов и тесном сотрудничестве в направлении решения существующих проблем.