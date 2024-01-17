ЕБРР и «Amundi-Akba Asset Management» сотрудничают в сделках кросс-валютного РЕПО

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и «Amundi-Akba Asset Management» объединяют усилия для улучшения доступа к финансированию в местной валюте и укрепления рынка капитала в Армении.

ЕБРР и Amundi-Acba предприняли новаторский шаг, осуществив первую сделку кросс-валютного РЕПО, создав новый рубеж для безопасных и стратегических финансовых операций в Армении. Сделка была осуществлена ​​в соответствии с Глобальным генеральным соглашением РЕПО (GMRA), которое было подписано между двумя организациями 21 июня 2023 года.

Эта знаковая сделка позволила ЕБРР заложить высококачественные, свободно ликвидные валютные активы и получить взамен средства в местной валюте. Это соглашение о кросс-валютном РЕПО служит для Amundi-Akba безопасным способом распределения активов пенсионного фонда в соответствии со своими обязательствами по управлению пенсионным фондом.

Для ЕБРР сделка предоставляет долгосрочные средства, номинированные в армянских драмах (драмах), по ставкам внутреннего рынка, что помогает укрепить и диверсифицировать его источники финансирования.

С экономической точки зрения это очень важно, поскольку ЕБРР стремится максимизировать эффект от сделки. Средства будут стратегически реинвестированы в реальную экономику, способствуя достижению целей устойчивого развития.

«ЕБРР продолжает инвестировать в финансовые возможности и ноу-хау местного рынка, внедряя простые, но инновационные инструменты в управление своим портфелем. Кросс-валютное РЕПО станет дополнительным инструментом для расширения и укрепления нашей базы фондирования в драмах», - заявил Гурсу Келес, заместитель директора ЕБРР, старший трейдер.

«Это еще одно нововведение, которое мы внедряем в управление нашим фондом, которое позволяет «Амунди-Акба» более эффективно распределять активы пенсионного фонда и способствовать развитию рынка капитала Армении», - сказал заместитель генерального директора, управляющий фондом «Амунди-Акба» Грайр Асланян.

Amundi-Akba Asset Management управляет тремя обязательными накопительными пенсионными фондами Армении, средства под управлением которых по состоянию на 30 декабря превышают 400 млрд драмов (900 млн евро). Компанию основали французская компания Amundi, ведущий управляющий активами Европы, и Akba Bank, один из ведущих банков Армении. Амунди-Акба имеет десятилетний опыт управления фондами.

Это 2-е сотрудничество ЕБРР с Amundi-Akba Asset Management в Армении. Соглашение является частью усилий ЕБРР по привлечению кредитов в местной валюте и дальнейшему развитию рынков капитала в Армении. Эта инновационная сделка обеспечивает надежную ликвидность в местной валюте, одновременно снижая валютные риски для местных заемщиков.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Армении, активно работает во всех отраслях экономики. С начала своей деятельности в Армении ЕБРР инвестировал более 2 миллиардов евро в 210 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, 91 % инвестиций - в частный сектор.