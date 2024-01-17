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Президент Армении в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой

Президент Армении в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента РА, Ваагн Хачатурян высоко оценил эффективное сотрудничество Армении с МВФ и выразил уверенность, что оно имеет продолжительный характер.

Директор-распорядитель МВФ особо отметила впечатляющие финансовые показатели Армении за последние годы, подчеркнув, что в случае установления стабильного и окончательного мира в регионе появятся более широкие возможности и направления экономического роста.

Стороны обменялись мнениями о текущих вызовах и их влиянии на развитие и прогресс мировой экономики.


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