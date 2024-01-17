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Ваагн Хачатурян в Давосе встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии

Ваагн Хачатурян в Давосе встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента Армении.

Президент Хачатурян особо подчеркнул важность долгосрочного и эффективного сотрудничества между правительством Армении и МАГАТЭ, что имеет существенное значение для обеспечения энергетической безопасности Армении.

Состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии атомной энергетики в Армении как сферы «зеленой» энергетики. Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что Армения всегда может рассчитывать на содействие МАГАТЭ.

Была достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества, в частности, в рамках предоставления экспертных консультаций и всестороннего содействия.


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