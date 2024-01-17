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Блинкен и Гутерриш в Давосе обсудили гуманитарный кризис в Газе

Блинкен и Гутерриш в Давосе обсудили гуманитарный кризис в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен 16 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Стороны обсудили продолжающийся гуманитарный кризис в Газе, нападения хуситов на корабли в Красном море и другие вопросы.

Согласно сообщению, госсекретарь США высоко оценил партнерство между США и ООН.

54-й ежегодный Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - «Восстановление доверия». Всемирный экономический форум в Давосе собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более чем 120 стран, в общей сложности более 2 800 участников.


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