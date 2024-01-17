Число погибших в результате серии землетрясений в Японии возросло до 232
Число погибших в результате серии землетрясений, произошедших 1 января в Японии в районе полуострова Ното, достигло 232 человек. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти префектуры Исикава.
Ранее поступила информация о 222 пострадавших. По меньшей мере, 21 человек считается без вести пропавшим. Пострадали 1036 человек.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 18:18 Наша задача - привести дипломатические языки и Армении, и Азербайджана в соответствие с легитимностью: Пашинян
- 17:49 Государство строит дороги в Армении не для выборов, а для людей: премьер- министр Пашинян
- 17:47 В Восточно-Китайском море прошли совместные учения ВМС Японии, США и Южной Кореи
- 17:44 Предстоящие на 18 января мероприятия
- 17:32 Премьер-министр сказал, на каких условиях Армения готова предоставить дорогу Азербайджану
- 17:23 ЛАГ проведет экстренную встречу из-за ударов Ирана по Иракскому Курдистану
- 17:11 Реакция Всеармянского союза «Гардман-Ширван-Нахиджеван» на решение Азербайджана отметить 140-летие Расулзаде
- 17:07 Пакистан отзывает своего посла из Ирана
- 17:05 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-01-24
- 17:05 Азиатские индексы снизились - 17-01-24
- 16:53 Антитеррористическая операция Ирана в Ираке и Сирии соответствует международным обязательствам: постпред ИРИ при ООН
- 16:41 Музей истории Армении и Национальный музей Чехии подпишут Меморандум о сотрудничестве
- 16:28 МАГАТЭ не против ядерной программы Ирана: Рафаэль Гросси
- 15:54 Ваге Казарян наградил Стивена Шнайдера медалью «За укрепление сотрудничества»
- 15:47 Перспективы переговоров о прекращении огня в Украине нет: Энтони Блинкен
- 15:26 Мы намерены открыть в Армении новую футбольную академию: Николя Анелька
- 15:19 Иран нанес удары по целям в Пакистане: Исламабад сообщил о гибели двух детей
- 14:37 Благодаря помощи Ucom и организации «Ареворди» детский сад села Агавнадзор области Вайоц Дзор будет работать весь год
- 14:27 В России банда, возглавляемая гражданином Азербайджана, избивала прохожих и публиковала видеозаписи в интернете
- 14:08 Президент Армении в Давосе встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев
- 14:00 ЕБРР и «Amundi-Akba Asset Management» сотрудничают в сделках кросс-валютного РЕПО
- 13:55 Блинкен и Гутерриш в Давосе обсудили гуманитарный кризис в Газе
- 13:46 Президент Армении в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой
- 13:38 Ваагн Хачатурян в Давосе встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии
- 13:27 Число погибших в результате серии землетрясений в Японии возросло до 232
01:04, 14.01.2024
2057 просмотров Азербайджан поднимает вопрос 4 сел, а Армения - 32. Пашинян наметил практические пути решения проблемы анклавов
12:39, 12.01.2024
1945 просмотров Контрольно-пропускной пункт «Маргара» на границе с Турцией готов к эксплуатации после проведения капитального ремонта
19:52, 12.01.2024
1828 просмотров Адвокат Тирана Хачатряна уверяет, что его подзащитный не совершал хулиганских действий и не скрывался от следствия
21:12, 10.01.2024
1710 просмотров Армянка Тени Мелидонян назначена главным директором премии «Оскар»
10:29, 11.01.2024
1586 просмотров Выставка «Нагорный Карабах. Армянское наследие, оказавшееся под угрозой», открытая в Париже, продлится до 15 января