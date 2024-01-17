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Число погибших в результате серии землетрясений в Японии возросло до 232

Число погибших в результате серии землетрясений в Японии возросло до 232

Число погибших в результате серии землетрясений, произошедших 1 января в Японии в районе полуострова Ното, достигло 232 человек. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти префектуры Исикава.

Ранее поступила информация о 222 пострадавших. По меньшей мере, 21 человек считается без вести пропавшим. Пострадали 1036 человек.


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