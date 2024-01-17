Минобороны России сообщило о сбитых в Белгородской области украинских БПЛА и ракетах

Министерство обороны России сообщило об уничтожении БПЛА и ракет, запущенных Украиной в направлении Белгородской области.

Как передает «Арменпресс», в одном из сообщений Минобороны РФ говорится об уничтожении 7 ракет и 4 БПЛА авиационного типа. По данным ведомства, Киев нанес удары в ночь на 17 января около 02:40 по московскому времени.

Затем ведомство распространило еще одно сообщение, в котором говорилось, что утром 17 января украинская сторона предприняла очередную попытку атаки на объекты Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.