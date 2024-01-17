В результате ракетного удара по Харькову погиб 1 человек, 17 ранены

Украинский город Харьков подвергся ракетному обстрелу поздним вечером 16 января, в результате чего погиб 1 мирный житель и еще 17 получили ранения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Русская служба BBC со ссылкой на данные местных властей.

Отмечается, что, по словам главы областной администрации Олега Синегубова, две ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 были выпущены с направления Белгородской области России.

В результате ракетных ударов повреждены фасады почти 20 многоквартирных домов, здание медицинского центра, уничтожено 14 автомобилей.

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что в течение ночи, с российской стороны по территории страны было запущено 20 ударных БПЛА. Из них 19 были сбиты.

Власти Одессы, в свою очередь, сообщили, что в результате удара российских БПЛА по городу пострадали 3 человека, повреждено 1 здание, из которого эвакуированы 130 человек. По сообщениям местных СМИ, в поврежденном здании вспыхнул пожар. Также были повреждены автомобили, припаркованные поблизости.