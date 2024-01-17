Израильская армия заявила об ответных ударах по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Истребители, танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических и военных объектов «Хезболлы» в населенных пунктах Хула и Айта-эш-Шаб на юге Ливана», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что «в течение дня (16 января) было зафиксировано несколько запусков (снарядов и ракет) по районам Рамот-Нафтали, Шушан, Штула и по району горы Манор на севере Израиля. ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велся огонь».