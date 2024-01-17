Сенат Франции обсудит резолюцию, осуждающую военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах

Сенат Франции обсудит вопрос принятия резолюции, осуждающей военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах и предотвращающей любые возможные попытки нарушения территориальной целостности Республики Армения.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение на сайте Сената Франции.

«Сенат Франции решительно осуждает военное нападение на Нагорный Карабах, совершенное Азербайджаном при поддержке своих союзников 19 и 20 сентября 2023 года, которое привело к изгнанию почти всего проживающего там армянского населения.

Сенат напоминает, что уважение права народов на самоопределение, которое распространяется на армянское население Нагорного Карабаха, является единственным возможным путем к стабильному миру между Азербайджаном и Арменией, и что государства обязаны уважать и защищать его. Следовательно международное сообщество обязано потребовать от Азербайджана приложить все усилия для обеспечения права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах на условиях, обеспечивающих его безопасность и благополучие.

Сенат приветствует инициативу правительства Франции по расширению гуманитарной помощи Армении для удовлетворения основных потребностей гражданского населения Нагорного Карабаха, людей, ставших беженцами со своей территории, и предлагает правительству призвать своих европейских партнеров последовать этому примеру.

Сенат подтверждает нерушимость территориальной целостности Армении и призывает к немедленному и безоговорочному выводу азербайджанских войск с суверенной территории Армении.

Сенат предупреждает правительство Франции, Евросоюз и международное сообщество об амбициях Азербайджана и Турции, а также об опасности, которую они представляют для Республики Армения, ее территориальной целостности и мира на Кавказе.

Сенат поддерживает право Армении иметь средства, в том числе военные, для защиты своей территориальной целостности и обеспечения своей безопасности. В связи с этим он приветствует решение правительства Франции о поставках военной техники в Армению.

Сенат осуждает произвольный арест политических лидеров Нагорно-Карабахской Республики, законных представителей народа этой территории и призывает к их немедленному освобождению.

Сенат призывает правительство Франции, под угрозой санкций, потребовать немедленного освобождения удерживаемых там гражданских и военных и немедленного возвращения из Азербайджана тел погибших в бою армянских солдат.

Призывает уважать культурное и религиозное наследие в соответствии с международными обязательствами Азербайджана и Армении и решительно осуждает посягательства на армянские строения, реликвии, коллекции и культурные ценности в Нагорном Карабахе.

Подчеркивает острую необходимость включения вопроса защиты наследия Нагорного Карабаха в повестку Межправительственного комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и призывает исключить Азербайджан из этого комитета.

Подчеркивает необходимость немедленного создания и направления международной группы экспертов при ЮНЕСКО в Нагорный Карабах для подготовки информативного доклада о состоянии культурного и религиозного наследия.

Призывает правительство Франции признать все дипломатические последствия многочисленных агрессивных действий Азербайджана против Армении и обсудить со своими европейскими партнерами вопрос полного пересмотра отношений Евросоюза с Азербайджаном, а также соответствующие наиболее решительные контрмеры, включая арест активов азербайджанского руководства и эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана в качестве наказания за военную агрессию, осуществленную Азербайджаном.

Сенат призывает правительство приложить все усилия для того, чтобы Азербайджан немедленно и мирным путем по дипломатическим каналам включился в переговорный процесс по установлению стабильного мира на Южном Кавказе», - говорится в проекте резолюции.