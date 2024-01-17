Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю

Японские судоходные компании приостановили работу всех своих судов из-за обострения ситуации в Красном море. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что, по данным телеканала NHK, такое решение приняла компания Nippon Yusen. Затем и два других крупнейших японских перевозчика Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Kawasaki Kisen решили временно прекратить перевозки через Красное море.

Ранее эти компании ввели такое ограничение лишь для судов, следующих в Израиль. Теперь оно будет распространяться на все суда.

Ожидается, что суда будут следовать по другим маршрутам, а именно через мыс Доброй Надежды, что приведет к увеличению транспортных расходов и увеличению времени транзита.

«Ансар Аллах», движение хуситов, правящее на севере Йемена, которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупредило, что будет атаковать любые корабли, связанные с Израилем, пока Израиль не прекратит военные операции в секторе Газа. Ряд судоходных компаний приняли решение прекратить перевозки по Красному морю.