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В 2023 году начался стратегический диалог между Арменией и Великобританией: МИД подвел итоги прошлогодних достижений

В 2023 году начался стратегический диалог между Арменией и Великобританией: МИД подвел итоги прошлогодних достижений

В 2023 году было положено начало стратегического диалога между Республикой Армения и Великобританией, первое заседание которого состоялось в ноябре в рамках визита министра иностранных дел Арарата Мирзояна в Лондон. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА, представляя итоговый отчет о развитии отношений с партнерами на европейском направлении.

«Визит министра иностранных дел ознаменовался также официальной церемонией открытия нового здания посольства РА в Лондоне.

В течение года состоялись визиты в регион министра европейских дел Великобритании Лео Докерти, а также контакты министра иностранных дел РА с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Активные обсуждения с исполнительными и законодательными органами, исследовательскими и медиа-кругами Великобритании были направлены на развитие двустороннего политического диалога, сотрудничества на многосторонних площадках, а также взаимопонимания по региональным вопросам. В целях развития экономического сотрудничества в Лондоне была организована армяно-британская бизнес-конфереция», - говорится в сообщении.


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