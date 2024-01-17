Хуситы в Красном море нанесли ракетный удар по торговому судну

Йеменские хуситы 16 января противокорабельными ракетами нанесли удар по грузовому судну Zographia, которое проходило по южной части Красного моря под флагом Мальты. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Согласно сообщению, судно получило повреждения, но смогло продолжить плавание по Красному морю.

«Ранее в тот же день, примерно в 4 часа (по времени Саны) 15 сентября силы США сбили и уничтожили 4 противокорабельные баллистические ракеты хуситов, которые были запущены из районов Йемена, контролируемых хуситами», - добавило Центральное командование.

На фоне продолжающейся войны в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, группировка хуситов «Ансар Аллах» заявила, что не позволит израильским кораблям проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока израильские военные операции в секторе Газа не будут прекращены. Согласно данным CENTCOM, с ноября 2023 года хуситы в Красном море атаковали более 20 гражданских судов.

В ответ на эти удары в ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, нанесли удары по объектам «Ансар Аллах» в ряде йеменских городов, включая Сану и Ходейду.