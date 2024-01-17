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Миссия наблюдателей ЕС в Армении провела свое 1500-е патрулирование

Миссия наблюдателей ЕС в Армении провела свое 1500-е патрулирование

Наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении провела свое 1500-е патрулирование в приграничных с Азербайджаном зонах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в записи, сделанной в микроблоге миссии наблюдателей ЕС в Армении в X.

«Наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении провела 1500-е патрулирование в приграничных зонах. Задача миссии - наблюдать за ситуацией на месте и сообщать о ней. Наблюдательная миссия Европейского союза совершает патрулирование с 6 баз: в Капане, Горисе, Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни и Иджеване.


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