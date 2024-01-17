Миссия наблюдателей ЕС в Армении провела свое 1500-е патрулирование

Наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении провела свое 1500-е патрулирование в приграничных с Азербайджаном зонах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в записи, сделанной в микроблоге миссии наблюдателей ЕС в Армении в X.

Today, #EUMA marks 1500 patrols to the border areas. The Mission is tasked with observing and reporting on the situation on the ground. #EUMA conducts patrols from 6 operating bases in Kapan, Goris, Jermuk, Yeghegnadzor, Martuni & Ijevan. pic.twitter.com/nyg1zpeos8 — European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) January 17, 2024

«Наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении провела 1500-е патрулирование в приграничных зонах. Задача миссии - наблюдать за ситуацией на месте и сообщать о ней. Наблюдательная миссия Европейского союза совершает патрулирование с 6 баз: в Капане, Горисе, Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни и Иджеване.