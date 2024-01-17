Президент Армении и министр иностранных дел Финляндии обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа
10:45, 17 Январь 2024
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в Давосе провел встречу с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента РА. Были обсуждены вопросы расширения двусторонней повестки Армении и Финляндии и партнерства Армения-ЕС, также была затронута также общая ситуация в южнокавказском регионе и существующие вызовы безопасности.
Обе стороны придали важность демократическим реформам, проводимым в Армении в последние годы, а также концепциям и реализуемым программам, направленным на укрепление демократических институтов.
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