Антониу Гутерриш выразил опасения, что продолжение войны в Газе может привести к распространению конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что чем дольше будет продолжаться конфликт в секторе Газа, тем выше будет вероятность эскалации ситуации. Как передает «Арменпресс», он написал об этом на своей странице в социальной сети X.

«Мы не можем увидеть в Ливане то, что мы видим в Газе. Нельзя допускать продолжения того, что происходит в Газе», - написал генеральный секретарь ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, произошедшего 7 октября 2023 года, в результате чего в Израиле погибло 1 200 человек и около 240 были взяты в плен. Во время семидневного гуманитарного перемирия 105 заложников были обменены почти на 240 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

В ответ Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, позже в анклаве начал наземную операцию. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 24 000 человек, 61 000 получили ранения.