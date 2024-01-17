Европейские индексы снизились - 16-01-24

МОСКВА, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.30% и составил 16571.68 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.18% и составил 7398.00 пункта, британский FTSE снизился на 0.48% и составил 7558.34 пункта, а российский RTSI снизился на 0.34% и составил 1141.33 пункта.