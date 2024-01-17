Цены на цветные металлы - 16-01-24

ЛОНДОН, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.09% и составила 2207.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.41% и составила 8374.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.43% и составила 2108.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.28% и составила 16140.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.20% и составила 24800.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.57% и составила 2542.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.