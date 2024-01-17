Стартап Gemy.ai избавит малый и средний бизнес от затрат на фотошут продукта

Армянский стартап Gemy.ai с помощью искусственного интеллекта дает малому и среднему бизнесу возможность создавать привлекательные изображения своих продуктов без фотографирования и больших затрат. Стартапу за 6 месяцев удалось привлечь 300 пользователей.

«Платформа направлена на то, чтобы избавить малый и средний E-commerce бизнес от хлопот по найму дорогостоящих услуг фотографа и студии, обеспечивая то же качество всего одним нажатием», - в беседе с «Арменпресс» рассказал основатель стартапа Арсен Геворкян.

По словам основателя, пользоваться платформой очень просто. Необходимо загрузить фотографию продукта в систему, которая автоматически отделит его от фон, затем необходимо выбрать предпочтительные фоны. Система автоматически предлагает те, которые соответствуют загруженному продукту. И уже готовую фотографию можно будет загрузить во всех форматах в социальные сети, отправить по электронной почте и т. д.

«В настоящее время наша платформа ориентирована и специализируется на косметических продуктах, у которых есть свои нюансы фотосъемки. Мы хотим специализироваться именно на этом направлении, тем не менее, в ближайшем будущем у нас есть потенциал и для его расширения», - отметил основатель.

По его словам, конкуренты, подобные платформы, сосредоточены одновременно на многих направлениях, и именно из-за этого они не могут обеспечить качественный результат. Кроме того, другие инструменты, генерирующие изображения с помощью искусственного интеллекта, также требуют четких инструкций для создания изображения.

«Чтобы научиться давать правильные инструкции, нужно много времени. Кроме того, работая с программами Midjourney, Stable diffusion, DALL-E, вы не можете полностью удовлетворить потребности своего бизнеса, потребуется и знание фотошопа и т. д. А наша платформа покрывает все проблемы. Параллельно с этим мы предоставляем и возможность A/B-тестирования, различного освещения, выбора текстуры фона», - пояснил Геворкян.

Он добавил, что замена фотосъемки более доступным вариантом для малого и среднего бизнеса, в данном случае возможностями, предоставляемыми искусственным интеллектом, является неизбежным процессом.

«AI уже пользуется большим спросом в этой сфере, просто его нужно популяризировать. Такие инструменты, как наша платформа, призваны сделать искусственный интеллект более доступным для пользователей. Если будет возможность получать желаемые снимки всего лишь одним касанием, то в ближайшем будущем они станут активными пользователями искусственного интеллекта. Напомню, что использовать различные инструменты искусственного интеллекта пока не так просто, и наша платформа призвана сделать эти процессы более доступными», - прокомментировал Геворкян.

Стартап уже покрыл инвестиции на преэмбриональной стадии. Привлечены инвестиции от армянского венчурного фонда BigStory VC. По словам основателя стартапа, на этом этапе они намерены накопить много знаний, а для эмбриональной стадии весной они начнут привлекать инвестиции.

Платформа существует на рынке 6 месяцев и успела привлечь внимание 300 представителей малого и среднего бизнеса. По словам основателя, хотя они и не проводят маркетинговые кампании, количество пользователей увеличивается с каждым днем.

Арсен Геворкян убежден, что стартап имеет потенциал для достижения больших успехов.

Карине Тертерян

Фото: Айка Манукяна