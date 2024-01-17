Спасательная служба МВД РА сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Спасательной службы в Арагацотнской области закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и к озеру Кари.

Участок дороги от перекрестка Норавана до перекрестка Шинуайра закрыт для всех видов транспортных средств.

Участок дороги, ведущий от перекрестка города Джермука к участку Сараван-Зангер, Варденяц перевал закрыты для грузовых автомобилей с прицепом.

Участок дороги Татев-Лцен-Сисиан закрыт для грузовых автомобилей.

Автодороги Сюникской области и автодорога Татев-Агван труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепом.

На перекрестке Аржиса - метель.

В связи дорожно-ремонтными работами участок автодороги М-6 Ванадзор-Алаверди на 38-40-м км будет закрыт для автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами до 15 февраля. Объездная дорога пройдет через город Ноемберян.

Согласно информации, полученной из Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС России, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей с прицепом.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, оснащенных зимними шинами.