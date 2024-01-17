Мы готовы поддержать инициативы, направленные на региональную стабильность: Грузия, о проекте «Перекресток мира»

Грузия готова сотрудничать с соседними странами для достижения общей цели диверсификации и укрепления региональных связей. Это подчеркнули в посольстве Грузии в Армении, отвечая на вопрос «Арменпресс», как Грузия относится к предложенному правительством Армении проекту «Перекресток мира».

«Мы признаем стратегическое значение Кавказа как региона, имеющего жизненно важное значение для коммуникаций, и его растущее значение в обеспечении связи.

Грузия готова сотрудничать с соседними странами для достижения нашей общей цели - диверсификации и укрепления региональных связей. Мы готовы поддержать те инициативы, которые способствуют региональной стабильности, экономическому росту и расширению связей» - заявили в посольстве Грузии.

Правительство Республики Армения представило проект «Перекресток мира», целью которого является соединение Персидского залива, Оманского залива, Черного, Каспийского и Средиземного морей региональной единой железнодорожной сетью и дорогами Север-Юг и Восток-Запад.

Согласно этому проекту, Армения стремится развивать коммуникации между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем восстановления, строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, трубопроводов, кабелей и линий электропередачи.

Правительство Армении готово обеспечить сообщение между Азербайджаном и Турцией посредством восстановления 4-х железнодорожных участков на территории Республики Армения. Армения также готова восстановить разрушенные участки железной дороги от Гюмри до турецкой границы и от Раздана до Каяна, что создаст новые линии связи между всеми странами региона.

Карен Хачатрян