Состоялось мероприятие, посвященное шестилетию сотрудничества в рамках CEPA

Сегодня с участием представителей делегации Европейского союза (ЕС), штаб-квартиры ЕС и правительства Республики Армения состоялось заседание, посвященное шестой годовщине подписанного в 2017 году Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). Цель встречи - подчеркнуть важность CEPA в рамках отношений Армения-ЕС, а также оценить текущий этап реализации и повысить эффективность.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, на выездном заседании CEPA присутствовало 70 участников, которые приняли активное участие в обмене идеями. Встреча стала уникальной платформой для оценки прогресса CEPA и планирования содержательных стратегий по стимуляции реализации. Представители правительства Армении представили подробности относительно своего опыта реализации CEPA, обсудили вопросы, связанные с успехами, проблемами, потребностями и способами улучшения совместной работы.

Правительство Республики Армения обозначило конкретные области, в которых были успешно реализованы связанные с CEPA реформы, продемонстрировав ощутимые достижения, достигнутые благодаря Соглашению. Были отмечены области, в которых реформы были реализованы с особыми трудностями, обратив внимание на пути усиления мониторинга и коммуникации и подчеркнув, что партнерство Армения-ЕС носит сотруднический характер.

Глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос высоко оценил долгосрочное сотрудничество с вице-премьером Мгером Григоряном и усилия по достижению ощутимых и устойчивых результатов на благо граждан Республики Армения. Подчеркнув значимость CEPA как важного инструмента в краеугольном направлении вовлечения в таком формате, посол Марагос отметил существующие между Европейским союзом и Республикой Армения общие ценности и интересы. Посол подтвердил поддержку демократическим и экономическим реформам, которые позволят ускорить процесс модернизации Армении.

Вице-премьер Мгер Григорян отметил, что реализация CEPA, несмотря на сложные ситуации, сложившиеся после его подписания, носила продолжительный характер. Вице-премьер поблагодарил ЕС за ускоренную процедуру поддержки реформ и экономических инициатив, направленных на обеспечение верховенства закона. Вице-премьер Григорян подтвердил, что Армения готова углублять сотрудничество с ЕС и двигаться вперед по пути реализации ключевых реформ. Он подчеркнул активную роль ЕС во внедрении знаний и опыта стран-членов ЕС на данном этапе развития Армении.

Стороны подтвердили приверженность содействию реализации CEPA посредством более эффективного сотрудничества, выразив приверженность дальнейшему укреплению партнерства ЕС-Армения.