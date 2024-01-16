Командующий силами обороны Эстонии покидает свой пост досрочно

Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем принял решение досрочно покинуть свой пост. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Delfi.

Отмечается, что Херем, вероятнее всего, оставит должность в конце июня текущего года, хотя срок его полномочий истекает в декабре 2025 года.

Согласно данным портала, Херем, принимая решение, "исходил из того, что лучше для Эстонии с точки зрения военной обороны". По его мнению, сейчас самое время назначить "командующего, который сможет подготовить силы обороны страны к возникновению угрозы".

Отмечается, что глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур уже поставлен в известность и находится в поиске кандидата на пост командующего силами обороны.