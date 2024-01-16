Страны ЕС договорились направить миссию в Красное море

Страны - члены ЕС предварительно одобрили создание военно-морской миссии для обеспечения безопасности кораблей в Красном море. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Планируется, что эта миссия будет создана не позднее 19 февраля. Она будет работать в координации с другими странами, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.