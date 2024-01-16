Столтенберг заявил, что НАТО не собирается расширяться на Азию

Североатлантический альянс останется региональным и не собирается расширяться на Азию, но должен реагировать на происходящее в этом регионе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вы правы, что НАТО - это трансатлантический альянс, мы останемся региональным альянсом. Но трансатлантическое пространство сталкивается с угрозами, безопасность не является региональной, безопасность является глобальной. То, что происходит в Азии, имеет значение в Европе, и наоборот", - сказал он. "Мы должны понимать, что это не про движение НАТО в Азию, но про то, что Китай подходит ближе к нашим дверям", - заявил генсек.

По утверждению Столтенберга, НАТО не воспринимает Китай как врага, но альянс должен адаптироваться под "крупные инвестиции Китая в военные мощности, в более продвинутое ядерное оружие, его поведение в регионе Южно-Китайского моря и то, как Китай нарушает базовые принципы НАТО - демократию, верховенство закона, свободу выражения".