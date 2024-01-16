В Баку на месте взрыва и пожара на предприятии нашли тела еще двоих

В Баку в результате взрыва и пожара в мебельном цехе погибли девять человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

"Во вторник в общей сложности были обнаружены извлечены тела двоих человек. Таким образом, общее число погибших в результате взрыва в цеху увеличилось до 9 человек", - отметили в пресс-службе ведомства.

Взрыв и пожар на предприятии произошли 15 января днем. К вечеру понедельника сообщалось о семи погибших и 24 раненых.

По факту расследуется уголовное дело.