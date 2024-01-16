Глава Еврокомиссии указала на сокращение энергетической зависимости ЕС от РФ

Всего за два года Европа сумела взять в собственные руки свою "энергетическую судьбу" и ощутимо сократить зависимость от российских энергоносителей. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"В прошлом году уже только одна двадцатая часть энергии, потребленной в Европейском союзе, происходила из России", - сказала глава ЕК, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом она отметила, что энергетический кризис создал напряженность в европейской экономике, породил страхи. "Но эти страхи в конечном счете оказались необоснованными", - считает фон дер Ляйен.

По ее словам, цены даже снизились, при том что была особенно холодная погода, а газохранилища были заполнены в достаточной степени.

"Это показывает, что Европа сегодня значительно более устойчива в своей энергетической системе", - констатировала председатель Европейской комиссии.