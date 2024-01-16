Первый президент Армении Левон Тер-Петросян провел встречу с послом Ирана

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян 16 января в своей частной резиденции встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Иран Мехди Собхани. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь партии “Армянский национальный конгресс” Арман Мусинян.

В ходе двухчасовой беседы были подробно обсуждены проблемы укрепления армяно-иранской дружбы, углубления экономических и культурных связей, а также обеспечения региональной безопасности и развития бесперебойной работы путей сообщения.

На встрече также присутствовали советник посольства Али Асгар Шахаматдар и директор аппарата первого президента Армении Аветис Авагян.