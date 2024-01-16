Соломон Удо стал футболистом ереванского ФК «Пюника»

Ереванский футбольный клуб «Пюник» подписал контракт с 28-летним нигерийцем Соломоном Име Удо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК, Соломон Удо переходит в «Пюник» в качестве свободного агента. Его последним клубом был казахский «Каспий».

Полузащитник сделал свои первые шаги в профессиональной карьере в бельгийском клубе «Эйпен». Большую часть своей карьеры наш новичок провел в Армении, выступая за «Арарата», «Улисса», «Ширака», «Урарту» и «Арарат-Армении».

Удо также играл за Атырау и Шахтера, выступающих в чемпионате Казахстана.

Все титулы в своей карьере Удо выиграл в Армении. Он дважды становился обладателем Кубка страны, сначала с «Шираком», а затем с «Араратом». В составе гюмрийской команды Соломон один раз завоевал Суперкубок Армении.

Соломон Удо получил гражданство Армении в 2020 году и получил приглашение в национальную сборную, где принял участие в 18 матчах.