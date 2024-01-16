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Глава Еврокомиссии призвала продолжать финансовую и военную поддержку Украины

Глава Еврокомиссии призвала продолжать финансовую и военную поддержку Украины

Украина нуждается в устойчивой финансовой и военной помощи для противостояния России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Украинцам нужно предсказуемое финансирование на протяжении всего 2024 года и после. Им нужны достаточные и устойчивые поставки оружия <...>", - сказала она.

По словам главы ЕК, западные страны "должны продолжать усиливать ее [Украины] сопротивление".

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников.


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