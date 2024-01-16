Углубление политического диалога со странами Европы было одним из важных направлений внешней политики Армении: МИД

Одним из важных направлений внешней политики Армении в 2023 году стало углубление политического диалога с европейскими странами и структурами, расширение повестки дня и более тесное взаимодействие на многосторонних площадках. Как передает Арменпресс, об этом сообщил МИД Армении, подводя итоги визитов министра иностранных дел Арарата Мирзояна в страны-члены ЕС.

Из 40 визитов министра иностранных дел Арарата Мирзояна 20 были по европейскому направлению. Визиты включали встречи с исполнительными и законодательными кругами, дискуссии в исследовательских институтах, таких как Фонд Фридриха Эберта и “Chatham House”, а также участие в таких конференциях, как конференции по безопасности в Дубровнике (Хорватия) и Бледе (Словения).

Динамика развития партнерства Армения-ЕС в 2023 году была особенной: параллельно с постоянной реализацией институциональных рамок партнерства, установленных в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, и поддержкой демократических реформ в Армении, отношения наполнились новым содержанием.

Состоялись официальные и рабочие визиты министра в страны-члены ЕС: Германию, Францию, Бельгию, Австрию, Португалию, Испанию, Мальту, Словению, Румынию и Хорватию. Министры иностранных дел Германии, Франции, Бельгии, Люксембурга, Хорватии, Венгрии и Эстонии посетили Армению. Состоялись встречи и телефонные разговоры со всеми странами-членами ЕС. Министр Мирзоян принял участие в министерской встрече стран Восточного партнерства ЕС, а также выступил на ежегодной сессии Гражданского форума Восточного партнерства.

В прошлом году министр иностранных дел Армении принял участие во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе по приглашению ЕС. Первая дискуссия в этом формате, последовавшая за выступлением премьер-министра Армении в Европарламенте, отражает углубление политического диалога на благо реализации европейских устремлений граждан Армении. Министр Мирзоян также выступил на заседании комитета по внешним связям Европарламента.

Сотрудничество Армения-ЕС пополнилось новым направлением и форматом: в 2023 году в Ереване 26 января состоялось Первое заседание диалога по вопросам политики и безопасности Армения-ЕС, второе заседание состоялось в Брюсселе 15 ноября.

Среди важнейших вопросов нужно отметить, что в начале года в Армении сроком на два года была размещена гражданская миссия ЕС, а в конце года было принято решение удвоить штат миссии.

29 ноября в Ереване стартовала инвестиционно-координационная платформа Армения-ЕС. В конце года состоялся также визит делегации ЕС в Армению с ознакомительной миссией, направленной на углубление и расширение отраслевого сотрудничества.

На Совете министров иностранных дел ЕС были обсуждены вопросы поддержки Армении через Европейский инструмент мира, а также инициирования диалога по либерализации виз Армении-ЕС, в результате чего были озвучены публичные месседжи, в том числе о рассмотрении начала диалога.

В связи с событиями в регионе и Нагорном Карабахе в течение года продолжалось участие ЕС в усилиях по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе. По части партнерства Армения-ЕС и региональных вопросов Европарламент принял ряд важных резолюций.