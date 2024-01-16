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Азиатские индексы - 16-01-24

Азиатские индексы - 16-01-24

ТОКИО, 16 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.79% и составил 35619.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.82% и составил 2503.98 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.27% и составил 2893.99 пункта, а HANG SENG снизился на 2.16% и составил 15865.92 пункта.


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