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Блинкен пообещал Зеленскому, что США продолжат поддержку Украины

Блинкен пообещал Зеленскому, что США продолжат поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи на Давосском форуме, что Вашингтон намерен продолжить поддержку Киева несмотря на споры в Конгрессе США по поводу утверждения нового финансирования для Украины.  Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Мы полны решимости продолжать нашу поддержку Украины, и мы очень тесно сотрудничаем с Конгрессом, чтобы добиться этого. Я знаю, что наши европейские коллеги сделают то же самое", - приводит агентство слова Блинкена.


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