«Перекресток мира» может связать страны региона автомобильными и железными дорогами: обращение Пашиняна к главам ЕАЭС

По случаю принятия Арменией председательства в Евразийском экономическом союзе премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выступил с обращением к главам государств-членов ЕАЭС. Арменпресс приводит обращение премьер-министра Пашиняна полностью:

"Республика Армения с 1 января 2024 года приняла председательство в органах ЕАЭС, в котором каждое государство играет ключевую роль в формировании общего пространства экономического сотрудничества.

Председательство Республики Армения приходится на десятилетний юбилей подписания Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. По итогам десяти лет функционирования ЕАЭС достигнуты значительные результаты по всем направлениям взаимодействия. Вместе с тем остается ряд вопросов стратегического значения, без решения которых невозможно завершение формирования эффективного единого экономического пространства.

Только путем сопряжения усилий государства-члены ЕАЭС смогут создать еще более устойчивую модель экономического сотрудничества для будущих поколений без привязки к политическим или геополитическим сдвигам.

Текущая нестабильность мировой экономики требует пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия. В этих условиях мы должны приложить максимум усилий для обеспечения полноценного функционирования ЕАЭС в интересах граждан и бизнеса наших стран.

Хочу подчеркнуть значимость принятой Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», которая сформулировала приоритетные направления развития ЕАЭС.

В текущем году перед нами стоит важная задача – разработка Плана мероприятий, раскрывающего конкретные механизмы реализации Декларации, которая во многом определит стратегическое развитие ЕАЭС на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

В год председательствования Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, в частности, хотел бы обратить внимание на необходимость решения ряда важнейших для ЕАЭС задач.

Одним из приоритетных направлений является обеспечение энергетической безопасности. Ускоренное формирование общих рынков электроэнергии и энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должно стать одним из основ для обеспечения равных условий экономической деятельности для всех государств-членов ЕАЭС.

В условиях глобальных экономических вызовов и имеющегося значительного потенциала агропромышленного комплекса наших стран, придаю важное значение обеспечению продовольственной безопасности ЕАЭС.

Обеспечение стабильного доступа населения к качественной и безопасной продовольственной продукции является важной составляющей устойчивого экономического и социального развития государств-членов ЕАЭС. Считаю необходимым продолжить работу по разработке более структурированной и предметной повестки, которая будет основываться на принципе приоритетных поставок продовольствия в условиях потенциальных кризисов.

Ключевым элементом экономического взаимодействия является транспортно-логистическая сфера. Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры, совершенствование таможенных процедур и создание эффективных логистических цепочек способствуют ускорению обмена товарами и услугами, сокращению времени доставки, снижению затрат и издержек, повышению доступности рынков.

Следует максимально задействовать транзитный потенциал и возможности географического положения ЕАЭС для выхода на внешние рынки, которые на данном этапе пока недостаточно используются государствами-членами. Необходимо прилагать дополнительные усилия для развития евразийской транспортной инфраструктуры и экспорта товаров в третьи страны, максимально задействовав потенциал отношений с международными организациями и международными институтами развития.

В данном контексте успешная реализация перспективного проекта «Перекресток мира», предлагаемого Республикой Армения, сыграет значимую роль в достижении намеченных целей по обеспечению транзитных перевозок по евразийским международным транспортным маршрутам.

«Перекресток мира» может связать страны нашего региона автомобильными и железными дорогами, кабелями, газопроводами и линиями электропередачи.

Принципиально важным считаю укрепление уровня доверия. Для достижения желаемых результатов необходимо совершенствование таможенного регулирования с учетом правоприменительной практики, минимизации применения мер таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых государствами-членами по таможенной территории ЕАЭС, внедрение и развитие единой системы таможенного транзита.

Безусловным приоритетом является полное устранение существующих барьеров во взаимной торговле. Нам необходимо также уделять внимание тем проблемным ситуациям, которые не квалифицируются как препятствие, но оказывают негативное влияние на внутренний рынок.

Вместе с тем отдельные положения Договора о Евразийском экономическом союзе позволяют государствам-членам вводить односторонние ограничительные меры, приводящие к коррозии внутреннего рынка ЕАЭС и формированию труднопрогнозируемых условий для представителей бизнеса. Полагаю, что статья 29 Договора о Евразийском экономическом союзе не является догматичной и нуждается в адаптации к современным реалиям и условиям экономической деятельности.

Отсутствие общей границы со странами ЕАЭС создает определенные трудности и экономические издержки для Республики Армения. С одной стороны, это вызов для Армении, с другой – возможность для ЕАЭС. Если нам удастся с помощью современных технологий обеспечить транспортную, транзитную и административную бесшовность, мы получим возможность для углубления отношений с заинтересованными третьими странами, что является базовой необходимостью для будущего развития и укрепления ЕАЭС.

Когда мы говорим об императиве дальнейшего экономического взаимодействия для обеспечения благосостояния общества, необходимо учесть важную роль, отведенную цифровизации, которая становится ключевым двигателем экономического развития Евразийского экономического союза.

Все актуальнее становится вопрос переформатирования интегрированной информационной системы ЕАЭС. В стратегических документах уже намечены необходимые шаги для перехода на платформенные решения. В данном контексте важно четко определить роль наднационального регулирующего органа. Не вижу препятствий в том, чтобы «точкой сбора» для масштабного проекта стала Евразийская экономическая комиссия.

Республика Армения также придает важное значение вопросу увеличения доли национальных валют в торговле.

Для продвижения экономических интересов придаю особую важность расширению географии внешнеэкономических связей ЕАЭС. Вовлечение государств-наблюдателей в реализацию совместных проектов, взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными третьими странами, региональными и международными организациями в сферах, представляющих взаимный интерес, с соблюдением взятых нами обязательств, будут не только способствовать росту взаимной торговли, но и повысят инвестиционную привлекательность наших стран.

В том числе, ввиду своего географического положения Республика Армения придает особую значимость дальнейшей практической реализации полноформатного соглашения с Ираном. Опыт функционирования временного Соглашения с Ираном наглядно показал привлекательность иранского рынка и перспективность дальнейшего углубления сотрудничества.

Достигнутый прогресс в переговорах с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией в скором времени позволит выйти на завершающий этап и послужит новым импульсом интегрирования ЕАЭС в мировую экономику.

Приветствую также развитие комплексного диалога по экономической повестке и расширение торгово-экономического сотрудничества с Индией, продолжение работ по таким приоритетным и перспективным направлениям, как Китайская Народная Республика и Социалистическая Республика Вьетнам.

Одной из ключевых составляющих эффективного развития объединения является системная и целенаправленная работа для постоянного совершенствования его институциональных и организационно-правовых основ путем устранения выявленных в ходе правоприменительной практики пробелов и выработки новых механизмов оперативного решения возникающих проблем. Налогоплательщики государств-членов ЕАЭС должны увидеть осязаемые результаты деятельности Евразийской экономической комиссии и ощутить преимущества взаимодействия и экономического сотрудничества.

Для полноценной реализации указанных инициатив важное значение имеет слаженная и эффективная работа самой Евразийской экономической комиссии.

В этой связи считаю необходимым повысить эффективность деятельности Евразийской экономической комиссии, в том числе путем отбора профессионального кадрового состава и постоянного совершенствования функционала.

Убежден, что наращивание равноправного сотрудничества в рамках ЕАЭС в конечном итоге должно служить созданию комфортных условий для ведения бизнеса и полноценной реализации человеческого потенциала. Рассчитываю на сотрудничество и содействие со стороны государств-членов Евразийского экономического союза в практической реализации инициатив Армянского председательства в 2024 году.

Председатель Высшего Евразийского экономического совета, премьер-министр Республики Армения Н.В. Пашинян"